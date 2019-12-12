دور الحكومة الإلكترونية للاستعداد للأزمات.. رسالة ماجستير بتجارة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حصلت الباحثة مريم حنا توفيق علي درجة الماجستير عن رسالة بعنوان "تقييم دور الحكومة الإلكترونية للاستعداد للأزمات" دراسة تطبيقية علي مجالس المدن بمحافظة القاهرة.

وأشارت الباحثة فى رسالتها إلى أن التخطيط وإعداد الخطط المسبقة وتوقع حدوث الأزمات أول خطوات الاستعداد، وضرورة نشر الوعي الثقافي وتدريب الكوادر اللازمة وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر ووجود غرف عمليات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لمواجهة الأزمات.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور شوقي محمد الصباغ أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة المنوفية، والدكتور أمجد حامد عمارة أستاذ إدارة الأعمال ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة جامعه كفر الشيخ.