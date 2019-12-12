سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دور الحكومة الإلكترونية للاستعداد للأزمات.. رسالة ماجستير بتجارة المنوفية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:31 م
دور الحكومة الإلكترونية للاستعداد للأزمات.. رسالة ماجستير بتجارة المنوفية جانب من مناقشة الرسالة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت الباحثة مريم حنا توفيق علي درجة الماجستير عن رسالة بعنوان "تقييم دور الحكومة الإلكترونية للاستعداد للأزمات" دراسة تطبيقية علي مجالس المدن بمحافظة القاهرة.

وأشارت الباحثة فى رسالتها إلى أن التخطيط وإعداد الخطط المسبقة وتوقع حدوث الأزمات أول خطوات الاستعداد، وضرورة نشر الوعي الثقافي وتدريب الكوادر اللازمة وتطوير آليات الرصد والإنذار المبكر ووجود غرف عمليات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال لمواجهة الأزمات.

ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور شوقي محمد الصباغ أستاذ ورئيس قسم  إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة المنوفية، والدكتور أمجد حامد عمارة أستاذ إدارة الأعمال ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز مرزوق أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة جامعه كفر الشيخ.

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعة المنوفيه

جامعه المنوفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لسيول تمتد للقاهرة الكبرى الأحد والإثنين

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

استجابة لصحافة المواطن.. الشئون الصحية بالمنيا تنتظر أوراق مستشفى البياضة

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة