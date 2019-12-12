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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12/12/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الخميس على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

 كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافيء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 15 19

مطروح 14 18

السلوم 14 17

سيوة 12 18

بورسعيد 15 19

دمياط 14 19

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 13 20

السويس 14 20

العريش 10 19

رفح 10 18

رأس سدر 16 22

نخل 06 21

نويبع 17 25

طابا 15 23

كاترين 04 12

الطور 14 22

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 25

مرسى علم 17 25

الفيوم 12 20

بني سويف 12 20

المنيا 12 21

أسيوط 10 21

سوهاج 12 23

قنا 12 24

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبو سمبل 11 25

الوادي الجديد 10 24

شلاتين 17 28

أبو رماد 18 27

حلايب 18 26

رأس حدربة 19 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة 23 33

المدينة المنورة 14 30

الرياض 17 22

المنامة 13 19

أبو ظبي 12 19

الدوحة 14 25

الكويت 14 22

دمشق 06 15

بيروت 15 22

عمان 06 15

القدس 09 15

غزة 12 20

بغداد 09 19

مسقط 21 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 11 17

تونس 10 16

الجزائر 12 15

الرباط 08 16

نواكشوط 18 29

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 09

إسطنبول 09 15

إسلام أباد 09 19

نيودلهي 12 19

جاكرتا 24 31

بكين - 06 05

كوالالمبور 23 32

طوكيو 04 17

أثينا 08 15

روما 03 12

باريس 06 08

مدريد 08 09

برلين 00 06

لندن 06 08

مونتريال - 07 - 04

موسكو - 01 01

نيويورك 00 01

واشنطن - 02 04

 

 

 

 


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