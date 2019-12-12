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دراسة: مستويات النشاط البدني للأطفال تبدأ في التراجع من سن السابعة

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:00 ص
دراسة: مستويات النشاط البدني للأطفال تبدأ في التراجع من سن السابعة ممارسة الرياضة
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون اسكتلنديون عن أن جميع فئات الأطفال العمرية في جميع أنحاء العالم أكثر عرضة بشكل كبير لانخفاض النشاط البدني.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت مراجعة لأكثر من 50 دراسة منشورة، تغطى ما مجموعه 22000 طفل، بالإضافة إلى أن الأطفال من سن الرابعة أو الخامسة، في كل من الأولاد والبنات وفي كل جزء من العالم المشمول بالدراسة أكثر عرضة لانخفاض النشاط البدنى.

ووجد الباحثون أن النشاط اليومي انخفض من ثلاث إلى أربع دقائق كل عام، وعلى الرغم من أنه ظل مرتفعًا في عطلة نهاية الأسبوع وفي أيام العطلات.

وتوصلت الأبحاث السابقة التي أجريت بقيادة جامعة ستراثكلايد إلى أن مستويات النشاط البدني قد تبدأ في التراجع في سن السابعة، بدلاً من مرحلة المراهقة كما كان يعتقد سابقًا.

ويشير البحث إلى أن انخفاض النشاط البدني يمثل مشكلة عالمية.

شارك في الدراسة باحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة جلاسكو ومستشفى أسبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، ويأتي ذلك في الوقت الذي وجدت فيه دراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 80٪ من الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا على مستوى العالم لم يستوفوا التوصيات الحالية الخاصة بساعة واحدة على الأقل من النشاط البدني يوميًا.

 

 


ممارسة الرياضة

فوائد ممارسة الرياضة

انخفاض ممارسة الرياضة

الرياضة

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