دراسة: الكربوهيدرات المكررة قد تؤدى إلى الأرق

كتب بيتر إبراهيم

أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا إلى أن ما يقدر بنحو 30٪ من البالغين يعانون من الأرق والنظام الغذائي قد يكون جزءاً من السبب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجدت الدراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث اللائي تناولن وجبة غنية بالكربوهيدرات المكررة - وخاصة السكريات المضافة - كن أكثر عرضة للإصابة بالأرق.

كانت النساء اللائي تناولن كميات أكبر من الخضراوات والألياف والفواكه الكاملة (وليس العصير) أقل عرضة للإصابة بمشاكل الأرق.

وقال كبير مؤلفي الدراسة "جيمس جانجفيش" ، أستاذ مساعد في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا: "يعالج الأرق غالبًا بالعلاج السلوكي المعرفي أو الأدوية ، لكن يمكن أن تكون باهظة الثمن أو تحمل آثارًا جانبية".

وقد استكشفت الدراسات السابقة وجود صلة محتملة بين الكربوهيدرات المكررة والأرق، ووجدوا أنه كلما ارتفع مؤشر نسبة السكر في الدم في النظام الغذائي - خاصة عند زيادة استهلاك السكريات المضافة والحبوب المصنعة - زاد خطر الإصابة بالأرق.