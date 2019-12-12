سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:48 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: الكربوهيدرات المكررة قد تؤدى إلى الأرق

الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:00 م
دراسة: الكربوهيدرات المكررة قد تؤدى إلى الأرق الأرق أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشارت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا إلى أن ما يقدر بنحو 30٪ من البالغين يعانون من الأرق والنظام الغذائي قد يكون جزءاً من السبب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجدت الدراسة أن النساء بعد انقطاع الطمث اللائي تناولن وجبة غنية بالكربوهيدرات المكررة - وخاصة السكريات المضافة - كن أكثر عرضة للإصابة بالأرق.

كانت النساء اللائي تناولن كميات أكبر من الخضراوات والألياف والفواكه الكاملة (وليس العصير) أقل عرضة للإصابة بمشاكل الأرق.

وقال كبير مؤلفي الدراسة "جيمس جانجفيش" ، أستاذ مساعد في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا: "يعالج الأرق غالبًا بالعلاج السلوكي المعرفي أو الأدوية ، لكن يمكن أن تكون باهظة الثمن أو تحمل آثارًا جانبية".

وقد استكشفت الدراسات السابقة وجود صلة محتملة بين الكربوهيدرات المكررة والأرق، ووجدوا أنه كلما ارتفع مؤشر نسبة السكر في الدم في النظام الغذائي - خاصة عند زيادة استهلاك السكريات المضافة والحبوب المصنعة - زاد خطر الإصابة بالأرق.


الأرق

اسباب الارق

الارق

عدم النوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة