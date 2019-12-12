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داخل غسالات وخزانة.. مهاجرون صينيون حاولوا دخول أمريكا داخل قطع أثاث

الخميس، 12 ديسمبر 2019 07:47 ص
داخل غسالات وخزانة.. مهاجرون صينيون حاولوا دخول أمريكا داخل قطع أثاث الحدود الأمريكية مع المكسيك
وكالات

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عثرت شرطة الحدود الأمريكية على 11 مهاجرا صينيا، كانوا مختبئين فى أثاث، داخل شاحنة فى ميناء سان يسيدرو، في سان دييجو بكاليفورنيا.
 
ونقل موقع قناة الحرة ، أن السلطات ذكرت أن المهاجرين الصينيين، كانوا يحاولون دخول الأراضى الأمريكية عبر المكسيك.
 
وفوجئ عناصر شرطة الحدود عند تفتيشهم الشاحنة المتحركة، بالعثور على الصينيين مختبئين فى قطع أثاث مختلفة منها غسالة وخزانة.
 
وقال بيت فلوريس مدير العمليات الميدانية في سان دييجو في بيان، إن أيا من المهاجرين لم يصب بإصابات خطيرة، وأضاف أنهم احتجزوا فى انتظار إجراءات جنائية وقضائية.
 
وذكرت الجمارك أن سائق الشاحنة، الذى لم يتم الكشف عن هويته، مواطن أمريكى يبلغ من العمر 42 عاما، وألقى القبض عليه، وتم اقتياده إلى مركز العاصمة الإصلاحي في سان دييجو.
 
وشدد فلوريس على خطورة تهريب البشر، مشيرا إلى أن المهربين يعرضون الضحايا لظروف غير إنسانية يمكن أن تكون لها عواقب مميتة.
 
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يحاول فيها مهاجرون صينيون التسلل إلى الأراضي الأمريكية بهذه الطريقة، ففي وقت سابق من نوفمبر، عثر ضباط الجمارك على ستة مواطنين صينيين مختبئين خلف جدار زائف في شاحنة أخرى.

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