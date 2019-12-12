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خلال ساعات.. سماع الشهود في محاكمة 35 متهما بـ"شغب جزيرة الوراق"

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:00 ص
خلال ساعات.. سماع الشهود في محاكمة 35 متهما بـ"شغب جزيرة الوراق" المستشار محمد سعيد الشربينى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد سعيد الشربينى، اليوم الخميس، لأقوال الشهود في محاكمة 35 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بشغب جزيرة الوراق، لاتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا.

تعقد الجلسة المحاكمة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق

وجاء في التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.

 

 

 

 

 

 


عنف الوراق

شغب جزيرة الوراق

جرزيره الوراق

جنايات القاهرة

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