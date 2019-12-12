خطوات حجز وحدات المنطقة الاستثمارية ببنها بعد إعلان طرح كراسات الشروط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بطرح 147 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية، وحتي 26 ديسمبر الجاري.

ويرصد "اليوم السابع" خطوات الحجز بتلك الوحدات، بعد إعلان طرح كراسات الشروط، والتي جاءت على النحو التالي:

1- شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح في الفترة من 12 ديسمبر الجاري وحتى 26 من نفس الشهر وذلك مقابل مبلغ 2000 جنيه تسدد نقدا.

2- والتسجيل على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية أو من خلال مركز خدمات المستثمرين أو من خلال المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها.

3- ملئ وتقديم طلب حجز الوحدة حيث أن أخر موعد لتلقي العروض في يوم 12 يناير 2020.

4- ويتضمن طلب التقديم المستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، إلى جانب دفع مبلغ 5 ألاف جنيه مصري مقابل خدمات الهيئة.

5- يتم مراجعة الخطوات بالتفصيل عن طريق دليل المستخدم لإنشاء حساب على الخريطة الاستثمارية الموجودة بالمكتبة الافتراضية بالموقع أو الاتصال على الخط الساخن 16035.

6- يتم الإعلان عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية حيث يتم اخطار المستثمرين بالوحدات المخصصة لهم عبر البريد الإلكتروني ومساحة العمل الخاصة بهم خلال 90 يوم من تاريخ بدء إجراءات التقديم.

7- يتم سداد مبلغ التأمين إيجار سنة خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وذلك عبر البوابة الإلكترونية باستخدام كروت الائتمان، أو بحساب الهيئة العامة للاستثمار.

8- قيمة كراسة الشروط والمبلغ المدفوع مقابل خدمات الهيئة لا تسترد.