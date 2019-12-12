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حى السيدة زينب يدشن مبادرة لرصد المخالفات بمشاركة الموطنين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:00 ص
حى السيدة زينب يدشن مبادرة لرصد المخالفات بمشاركة الموطنين الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن الدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حى السيدة زينب، جنوب القاهرة، تدشين فكرة جديدة لمتابعة المشاكل بالحى وذلك من خلال اختيار 5 مواطنين من كل منطقة بالحى والبالغ عددها 15 منطقة، لمتابعة ما يتم بها والإبلاغ به على جروب للواتس اب.
 
وأضاف رئيس حى السيدة زينب، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إنشاء جروب "جروب تطوير حى السيدة"، به القيادات التنفيذية بينهم " مأمور القسم ومديرى التموين والصحة والمطافئ وكل الجهات"، وأى مخالفة يتم ننشرها على الجروب للتعامل الفورى معها وبها.
 
وقال مهران إن هدف الجروب تحسين التواصل مع المواطنين، متمنيا تعميم الفكرة بكل الأحياء، مشيرا إلى أنه تساهم فى منع الفساد والرشاوى ومخالفات البناء والإبلاغ الفورى عن أى مشاكل، وذلك للعمل بجانب متابعة الحى.
 
 

السيدة زينب

القاهرة

خدمة المواطنين

المخالفات

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