حملة أيرلندية بتعليق "ملابس الشتاء" على جسر "هابينى" للمشردين

كتب خالد إبراهيم

رغم حب الكثيرين لفصل الشتاء، وتفضيلهم هذا الفصل البارد على فصل الصيف، أو غيره من الفصول، إلا أن أحد أبرز مساوئ هذا الفصل هو البرد القارس، والذى يؤذى الكثيرين، فيضطرون إلى ارتداء الملابس الثقيلة، إلا أن بعض المشردين يعانون بشدة من عدم امتلاكهم الأموال الكافية لشراء ملابس الشتاء.

بعض سكان أيرلندا دعوا إلى حملة لـ "التبرع" بالملابس الشتوية، غير المرغوب فيها، وتعليقها على جسر "هابينى"، لصالح المشردين، ضمن حملة تضامن فى صفحة على «فيس بوك» بعنوان "الدفء لفصل الشتاء"، بحسب "ايريش بوست".



جانب من الحملة

أسهم مجموعة كبيرة من سكان المنطقة، ومن مناطق أخرى، فى الحملة التى أُطلقت من فيس بوك، وتركوا بالفعل صورا على الجسر، ونشروا صورا على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر عشرات المعاطف والسترات التى تبرع بها البعض للمشردين.



الملابس الثقيلة على الجسر

المسئولون للحملة علقوا لافتة كُتب عليها "إذا كنت بحاجة، رجاءً خذ معطفاً، وإذا رغبت بالمساعدة، قم بتعليق معطف".



لافتة على الجسر

وقالت الصحيفة، الحملة هدفها مساعدة المشردين خلال شهور الشتاء، حيث انتشرت أخبار المبادرة على الإنترنت فى نفس اليوم، وقد اصطف مئات من الناس فى شوارع العاصمة احتجاجاً على أزمة المشردين المتزايدة في البلاد.