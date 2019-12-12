حجز عامل بتهمة جمع بطاقات التموين من المواطنين فى التبين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة التبين، بحجز مسئول مخبز بلدى 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة الاستيلاء على بطاقات التموين من المواطنين .

كان رجال المباحث، تمكن من ضبط "م. ص. ح" 33 سنة مسئول عن مخبز بلدى فى التبين، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى الاستيلاء على نقاط الخبز عن طريق ماكينة صرف خبز "غير مخصصة له" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بحوزته على ماكينة صرف خبز، 23 بطاقة تموينية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.