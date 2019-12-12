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حجز دعوى بطلان عقود الايجار التى تزيد مدتها على ستين عاماً

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:37 م
حجز دعوى بطلان عقود الايجار التى تزيد مدتها على ستين عاماً المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن

تأجير وبيع الأماكن

وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تنص عليه على انتهاء عقد الايجار فى جميع الأحوال إذ زادت مدته على ستين عاماً، لكتابة تقريرها بالرأى القانون.

وأقيمت الدعوى رقم 17 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تنص عليه على انتهاء عقد الايجار فى جميع الأحوال إذ زادت مدته على ستين عاماً مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.

 

وتنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 

 


المحكمة الدستورية العليا

دعوى بعدم دستورية

المادة 29 من قانون الايجارات

القانون رقم 49 لسنة 1977

قانون تأجير وبيع الأماكن

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

انتهاء عقد الايجار

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