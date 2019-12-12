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حجز دعوى بطلان استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم من شرط المسافة لكتابة التقرير

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:52 م
حجز دعوى بطلان استثناء نقل الصيدلية فى حالة الهدم من شرط المسافة لكتابة التقرير المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت هيئة المفوضين ب

المحكمة الدستورية العليا

، حجز الدعوى المطالبة بسريان المدى الزمنى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى.

وأقيمت الدعوى رقم 17 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى يلتمس فيها صدور الحكم بشأن منازعة التنفيذ بسريان المدي الزمني للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية .

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته.

 


المحكمة الدستورية العليا

عدم دستورية قانون

مزاولة مهنة الصيدلة

القانون رقم 127 لسنة 1955

نقل الصيدلية العامة

هدم صيدلية

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