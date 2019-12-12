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حبس عاطل تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بباب الشعرية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:34 م
حبس عاطل تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بباب الشعرية سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات،  تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط "ا.م.د" 28 سنة عاطل ، أثناء شروعه فى سرقة دراجة بخارية بأسلوب توصيل الأسلاك حال توقفها بمحل الضبط.

 

وتم التوصل للمجنى عليه "م.ع" 31 سنة سائق وباستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمه بالسرقة وأضاف بعدم اكتشافه واقعة السرقة بعد، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين الحوادث المجهولة اعترف بارتكاب حوادث سرقات أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة دراجات

باب الشعرية

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