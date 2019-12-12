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جولة تفقدية لوزير الموارد المائية والرى بالمركز الثقافى الإفريقى فى أسوان

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:45 م
جولة تفقدية لوزير الموارد المائية والرى بالمركز الثقافى الإفريقى فى أسوان جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان
كتبت أسماء نصار

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تفقد اليوم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري المركز الثقافى الإفريقى الجديد لمتابعة الانتهاء من تجهيزات المركز والاستعداد لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

رافقه فى الجوله المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، والمهندس جمال صالح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة والمهندس محمد على الشرونى، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان والمهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان.

وأبدى عبد العاطى إعجابه بالمركز الثقافى الإفريقى واحتضانه لمقتنيات الدول الإفريقية المختلفة التى أثرت المركز بتراثها وحضارتها مع تمنياته باهتمام الدول الإفريقيه الأخرى بالمركز وإرسال بعض مقتنياتهم للمركز ليمثل القارة الإفريقية بأكملها داخل محافظة أسوان.

ويعد المركز الثقافى الإفريقى شعاع لثقافة الدول الإفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير يحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات و تقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزه لكل دوله وأهم معالمها وفى هذا الإطار تم إنتاج فيلم عن كل دوله، كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع ل (2500) فرداً ويقع خلفه خزان اسوان والذي تم اضاءته، بالاضافة إلي عناصر التنسيق الخاصة بالموقع ، حيث روعي في انشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة في بيئة محافظة أسوان ، و هو المسرح الذي من المقرر إستغلاله عند عقد المنتديات و الملتقيات العالمية و كذا الاحتفالات الكبرى و المهرجانات و العروض المسرحية الغنائية و الإستعراضية التي تعبر عن الثقافات الأفريقية.

جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (1)
جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (1)

 

جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (2)
جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (2)

 

 

جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (3)
جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (3)

 

 

جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (4)
جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (4)

 

 

جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (5)
جولة تفقديه لوزير الموارد المائية والري بالمركز الثقافى الافريقى بأسوان (5)

 


 



 


المركز الثقافى الافريقى

أسوان

وزير الرى

متحف النيل

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