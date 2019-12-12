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جوزف بوريل: على أوروبا الالتزام إلى جانب فرنسا بدعم أفريقيا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 09:39 م
جوزف بوريل: على أوروبا الالتزام إلى جانب فرنسا بدعم أفريقيا جوزف بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى
بروكسل /أ ش أ/

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عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزف بوريل، عن قناعته بضرورة التزام الدول الأوروبية إلى جانب فرنسا فى أفريقيا (جنوب الصحراء).

جاء ذلك فى تصريح على هامش اجتماعات القمة الأوروبية المنعقدة اليوم وغدا فى بروكسل، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وعبر بوريل عن أسفه للهجوم الإرهابى الذى تعرض له جنود نيجيريون أمس الأربعاء ، ومقتل جنود فرنسيين فى مالى فى حادث اصطدام مروحيتين أثناء عمليات ضد المسلحين الإسلاميين ، وقال "إن هذا يدل على أن الإرهاب لا زال يضرب فى منطقة الساحل (أفريقيا)".

ويأتى تصريح بوريل فى وقت يناقش فيه الزعماء الأوروبيون العلاقات مع أفريقيا وكيفية التعامل لمواجهة أهم التحديات المتمثلة بالهجرة والإرهاب.

 


جوزف بوريل

أوروبا

فرنسا

أفريقيا

أخبار افريقيا

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