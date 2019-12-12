جهاز تنمية المشروعات .. حلم القضاء على البطالة أصبح حقيقة

كتبت هدى زكريا

تسهيلات كثيرة يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتمويل المشروعات الناشئة بهدف القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع دائرة الاستثمارات المحلية والوصول بها الى السوق العالمية .

قروض ضخمه يقدمها الجهاز للراغبين قُدرت قيمتها خلال العام الماضى بــ5.3 مليار جنيه وذلك لتمويل ما يقرب من 247 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر تم من خلالهم توفير 395 ألف فرصة عمل. وتشير الأرقام إلى ان الجهاز نجح ايضا خلال الربع الأول من العام الجارى فى ضخ قروض وصلت إلى 1.5 مليار جنيه ووجه 820 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر مما يخدم 56 ألف عميل منهم 48 % سيدات بالتمويل المتناهى .

ووسط هذا كله تبقى هناك مجموعة من الإرشادات لابد من اتباعها اذا كنت ترغب فى الحصول على تمويل من قبل الجهاز لبدء مشروعك من اولها التوجه لأحد فروع الجهاز بفكرة المشروع مصحوبا بدراسة خاصة به بالإضافة إلى البطاقة الضريبية والسجل التجارى او الصناعى الخاصين بك.

ناهيك عن اختيار نظام التمويل الخاص بك سواء كان اقراض مباشر او عبر بنك او جمعية أهلية ، وقبل كل هذا ينبغى على الشخص المتقدم ان يتمتع بالأهلية القانونية وحسن السير والسلوك ويجيد القراءة والكتابة، ومقيم فى نفس المحافظة محل النشاط او المحافظة المجاورة لها وتتوافر لديه عقود الملكية او الايجار لمقر المشروع و مثبت التاريخ فى الشهر العقارى .