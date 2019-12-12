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الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:59 م
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جهاز البنتاكام هو حجر الأساس فى اكتشاف القرنية المخروطية.. الدكتور أحمد المعتصم يؤكد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:00 م
جهاز البنتاكام هو حجر الأساس فى اكتشاف القرنية المخروطية.. الدكتور أحمد المعتصم يؤكد الدكتور أحمد المعتصم
تقرير خاص

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مريض الاستجماتيزم من الممكن أن يكون مصابا بالقرنية المخروطية وهو موضوع في غاية الخطورة، لذا يجب فحص القرنية فحص جيد حتى نتأكد من الإصابة بهذا المرض، وهذا الفحص لا يمكن أن يتم إلا بواسطة جهاز البنتاكام، هذا ما أكده الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، من خلال التقرير التالي.

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم في حديثه لـ "اليوم السابع" إن جهاز البنتاكام  له قدرة على اكتشاف سطح القرنية إذا كان به تعرجات أم سليم ويمكن من خلاله التعرف على سماكة القرنية والتعرف على سطح القرنية من خلف لان هناك بعض امراض للقرنية المخروطية لا تكون ظاهرة، لذا فجهاز البنتاكام هو حجر الاساس لاكتشاف امراض العيون واكتشاف امراض القرنية   المخروطية.

6 مميزات لجهاز البنتاكام في أكتشاف مرض القرنية المخروطية
6 مميزات لجهاز البنتاكام في أكتشاف مرض القرنية المخروطية

 

وأكد على إن اي مريض داخل يعمل عملية تصحيح نظر لابد أن نفحص القرنية قبلها بعشرين يوم قبل أن نقرر فعل أي شىء لأن هذا الفحص سيساعدنا في معرفة ان كان هناك قرنية مخروطية ام لا، وتحديد ان كانت هناك مشاكل في القرنية أم لا، وايضا يتم فحص الغرفة الامامية ان كنت اريد زراعة عدسات او لا وكل هذا يحدد ان كان هذا المريض يتحمل عمل عملية ام لا.

7 محددات لعلاج مريض القرنية المخروطية
7 محددات لعلاج مريض القرنية المخروطية
 

 

وأشار إلي أنه اذا تم اكتشاف اصابة المريض بالقرنية المخروطية سيتم علاجه حسب حالته ، وحسب سطح القرنية ودرجة تأثره، ودرجة سماكة القرنية، ومقاس نظارته، ودرجة الانحراف او الاستجماتيزم ودرجة قصر النظر، القرنية بها عتمات ام لا ، اذن الفيصل في علاج القرنية المخروطية هو البنتاكام.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض العيون وتصحيح الابصار،  يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد المعتصم عبر "فيس بوك":

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والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور أحمد المعتصم:

http:// https://dr-ahmedelmotasem.com/ar/

 

عنوان المركز:

- ش ابو بكر الصديق مصر الجديدة.

 

للتواصل-احمد-المعتصم
 

 

الفريق-الطبي
 

 

 

 


الدكتور أحمد المعتصم

المياه البيضاء

تصحيح الإبصار

القرنية المخروطية

زراعة العدسات

البنتاكام

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