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جنايات المنصورة نقضى بالسجن 7 سنوات لقاتل أعاده الإنتربول بعد 4سنوات هروب

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:41 م
جنايات المنصورة نقضى بالسجن 7 سنوات لقاتل أعاده الإنتربول بعد 4سنوات هروب جنايات المنصورة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار محمد زكريا رئيس المحكمة، بالسجن لمدة 7 سنوات فى القضية 5633 لسنة 2105 جنايات طلخا والمقيدة برقم 4228 كلي لسنة 2015 جنوب المنصورة.

وترجع أحداث القضية الواقعه في غضون عام 2015، حيث أحالت النيابه العامة المتهم محمد حسام معوض محمود، بتهمه القتل العمد لمحمد شعبان الحسيني، مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص من المجني علية،  و جهز سلاح ابيض" سكينة" ، وهروبه عقب الجريمة الي المملكة العربية السعودية، وحكمت محكمة جنايات المنصوره الدائره العاشرة علي المتهم غيابيا بالإعدام شنقا وفي أوائل عام 2019، و خاطبت السلطات المصرية السلطات السعودية وتم تسليم المتهم عن طريق الانتربول الدولي، وقام المتهم بعمل اعاده إجراءات ليتم محاكمته مرة أخرى اليوم، وقضت المحكمه بجلسة اليوم الدائرة العاشرة جنايات حكمها بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد أن استمعت المحكمة للمرافعة، من هيئة الدفاع برئاسة ماجد الحنبلي محامي المتهم، و تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب افضي إلى موت، وألغت حكم الإعدام السابق، وقضت بالسجن لمدة 7 سنوات.
 

 


الدقهلية

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مركز طلخا

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