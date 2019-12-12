جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقًا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط اير إيطاليا رقم 801 القادمة من ملبنزا اشتبه عبد السلام عادل مأمور اللجنة الجمركية فى الراكب ن.ع القادم من إيطاليا نظرًا لارتباكه الشديد .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة هيثم الدمرداش مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

وبالعرض على إبراهيم الدسوقى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من عبد الرحمن الحسن مأمور الجمرك وسيد فؤاد تحت إشراف جمال السيد مدير الحركة فتبين وجود 40 قرص ترامادول المخدر و637 قرصا بريجالين المخدر و20 من أقراص عقار الكونترمال المخدر و347 قرصا Palexia المخدر و20 قرص Lonizak المخدر بإجمالي 1253 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 59 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات .