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جلسة تفاوض مباشر بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة حول مسار الوسط

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:00 م
جلسة تفاوض مباشر بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة حول مسار الوسط عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى
الخرطوم أ ش أ

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عقد وفد الحكومة السودانية، والحركات المسلحة فى جوبا، الجلسة الأولى للتفاوض المباشر حول مسار الوسط، الذى يضم ولايات النيل الأبيض، سنار، الجزيرة والخرطوم، بحضور رئيس الوساطة مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك.

ونقل بيان لمجلس السيادة الانتقالى فى السودان، مساء اليوم الخميس عن التوم هجو ممثل مسار الوسط، قوله - إن المسار سيقدم خلال 48 ساعة رؤية مفصلة للحكومة حول قضايا الوسط، ستكون شاملة لمعالجة القضايا الأساسية لوسط السودان.

وأوضح هجو، أن الرؤية تشمل محاور التنمية والخدمات، الإيرادات، القطاع الزراعى فضلا عن قضايا الحرب والنزوح، لافتا إلى أن مسار الوسط سيقدم عددا من المطالب على رأسها إنشاء صندوق إعمار للوسط، مراجعة قوانين الأراضي، إسقاط الديون عن المزارعين، وإرجاع الممتلكات المنهوبة فى مشروع الجزيرة.

وأضاف ممثل مسار الوسط، أن مخاطبة قضايا الوسط يعد انتصارا للثورة ومؤشرا قويا بأن التغيير الحقيقى حدث، لتحقيق مبدأ كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان؟.

 


الحكومة السودانية

الحركات المسلحة

مسار الوسط

السودان

أخبار السودان

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