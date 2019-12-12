جارديان: الأحزاب البريطانية نشرت 25 ألف إعلان انتخابى على "فيس بوك"

كتبت:نهال طارق

اعتمدت الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية لانتخابات 2019 على فيس بوك لنشر إعلاناتهم.

وضع حزب العمل والمحافظين والديموقراطيين الأحرار 25 ألف إعلان على موقع facebook منذ تحديد موعد الانتخابات في أكتوبر الماضي لكن عدد صغير فقط (48 اعلان) شوهد أكثر من مليون مرة، وفقا لتقرير نشرته الجارديان البريطانية.

وكان نصف هذه الإعلانات (24) لحزب العمل وتضمنت مجموعة كبيرة من القضايا من ضمنها مهاجمة صفقة بوريس جونسون بشأن البريكست وتقديم الرأي العام الاخير المتعلق بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أعيد التفاوض بشأنها وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية.

ووفقا لبيانات فيس بوك كلفت الاعلانات حزب العمل ما بين 350، ألف و425، ألف جنيه إسترليني.

وقالت الجارديان إن الديموقراطيين الأحرار تعهدوا برفض نتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي إذا فاز بأغلبية حيث يعتقد الكثير أنه أضر بالفرص الانتخابية خلال هذه الحملة.

لكن سياسة الحزب الاعلانية كانت انجح عبر الإنترنت، حيث تحتوي الـ 7 اعلانات الخاصة به (تكلفت أكثر من 55 ألف جنيه استرليني) على صيغ مختلفة لرفض البريكست.

وفي نفس السياق لم يكن اداء حزب المحافظين أفضل كثيرا حيث شوهد 4 فقط من اعلاناتهم أكثر من مليون مرة وتضمن اثنان منهم مهاجمة جيرمي كوربين زعيم حزب العمل واثنين يحثون الناخبين للتصويت لصالحهم.

كما حققت بعض اعلانات حزب المحافظين أداء أفضل من غيرها حيث وصل عدد المشاهدات الى 125 ألف مرة، أحد هذه الاعلانات يدعي ان بريطانيا ستكون أفضل بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي ووفقا لتحليل الجارديان لمكتبة اعلانات فيسبوك فان الإعلان الآخر الذي تلقى عدد مشاهدات كبير كان يقدم وعودا بشأن إطلاق امكانيات المدن والقري والسماح لها بالتطور.

وزاد إنفاق المحافظين على إعلانات Google في الأسبوع قبل الأخير من الحملة بثلاثة أضعاف مقارنه بالأسبوع السابق مما يجعلهم الاكثر انفاقا على المنصة حيث قدرت قيمة الاعلانات ب 211 الف جنيه استرليني، ويأمل حزب المحافظين في إقناع الناخبين الشباب بالتصويت لهم من خلال اعلانات اللحظة الاخيرة على موقع يوتيوب.

وبحسب التقرير فان استراتيجية البحث الخاصة بحزب المحافظين سلبية للغاية حيث تعتمد في الغالب على إعلانات حول الكلمات الرئيسية المرتبطة بمهاجمة حزب العمل وزعيمه كوربين.

وجاء حزب العمل في المرتبة الثانية للأكثر إنفاقا حيث حصل على اعلانات بقيمة 172، ألف جنيه إسترليني في حين وضع الحزب عددًا من الإعلانات التي تهاجم جونسون والمحافظين الا ان استراتيجيتهم على Google ركزت على الترويج لسياساتهم.