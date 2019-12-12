تنديد واسع باعتداء قوات الأمن على المتظاهرين اللبنانيين

أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، تعرض المتظاهرين السلميين فى العاصمة اللبنانية بيروت لاعتداءات مساء أمس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وطالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق الفوري في الاعتداء العنيف الذى تعرض له المتظاهرون فى منطقة فردان في بيروت من قبل عناصر بلباس أمني، وأخرى بلباس مدني أثناء مرور مواكب المتظاهرين.
وأشارت المنظمة إلى أنها "رصدت منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المتظاهرين السلميين".
ونقلت جريدة الرؤية فى الإمارات أن مركز الدفاع عن الحريات الثقافية والإعلامية سكايز، ومقره بيروت، اعتبر أن ما حصل "انتهاك خطير للحريات في لبنان".
واعتبرت مجموعة لحقى" التى تنشط فى الحراك اللبنانى، أن بلطجية قوى المنظومة اعتدوا على المواطنين خلال مسيرات سليمة في بيروت، في الوقت الذي تستمر فيه التوقيفات التعسفية والممارسة البوليسية فى كافة المناطق فى محاولة لتكميم الأفواه".
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت ، مواجهات قال متظاهرون إنهم تعرضوا فيها للضرب من قبل عناصر أمنية أثناء مسيرة. وقام العشرات من العناصر الأمنية بتحطيم زجاج السيارات بالعصي بشكل عشوائي والتعرض بالضرب للمواطنين والمتظاهرين في المنطقة، بحسب شهود عيان.
وقعت المواجهات بين الطرفين عندما وصلت المسيرة إلى محيط منازل وزراء ونواب في المدينة، ما أدى إلى جرح أشخاص وتحطيم سيارات.
يأتي ذلك فيما تتواصل حالة الجمود السياسي وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما دعا المجموعة الدولية لدعم لبنان للتشديد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتبنى الحكومة حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات مصداقية. وطالبت المجموعة التي عقدت اجتماعها في باريس اليوم، السلطات باعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020 فى غضون أسابيع من تشكيل الحكومة.
وقال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، إثر الاجتماع إن المجتمع الدولى يشترط أي مساعدة مالية بتشكيل حكومة إصلاحية.
وفي تعليقه على مخرجات الاجتماع، قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إن مؤتمر باريس يُظهر أن المجتمع الدولي أكثر اهتماماً بالبلد من بعض اللبنانيين، وقال برى، إنه سيدعو لجلسة برلمانية قريباً لمناقشة ميزانية 2020 وإقرارها.
وقال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال على حسن خليل إن عجز ميزانية 2019 ، سيكون أكبر بكثير، مما كان متوقعاً بسبب انخفاض حاد لإيرادات الدولة، إذ تعانى البلاد من أسوأ أزماتها المالية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
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