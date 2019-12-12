تنديد واسع باعتداء قوات الأمن على المتظاهرين اللبنانيين

وكالات

أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، تعرض المتظاهرين السلميين فى العاصمة اللبنانية بيروت لاعتداءات مساء أمس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وطالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق الفوري في الاعتداء العنيف الذى تعرض له المتظاهرون فى منطقة فردان في بيروت من قبل عناصر بلباس أمني، وأخرى بلباس مدني أثناء مرور مواكب المتظاهرين.

وأشارت المنظمة إلى أنها "رصدت منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي الاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية ضد المتظاهرين السلميين".

ونقلت جريدة الرؤية فى الإمارات أن مركز الدفاع عن الحريات الثقافية والإعلامية سكايز، ومقره بيروت، اعتبر أن ما حصل "انتهاك خطير للحريات في لبنان".

واعتبرت مجموعة لحقى" التى تنشط فى الحراك اللبنانى، أن بلطجية قوى المنظومة اعتدوا على المواطنين خلال مسيرات سليمة في بيروت، في الوقت الذي تستمر فيه التوقيفات التعسفية والممارسة البوليسية فى كافة المناطق فى محاولة لتكميم الأفواه".