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تعرف على نصائح وإرشادات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:13 م
تعرف على نصائح وإرشادات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار نصائح مرفق الكهرباء اثناء سقوط الامطار
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من منطلق دوره لنشر الوعى بين مستهلكى مرفق الكهرباء، عدد من النصائح الإرشادية الهامة فى التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار وهى كالاتى:-

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).
2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.
3- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121.
4- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.
5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

الامطار

السيول

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