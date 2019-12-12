تعرف على مراحل مراجعة شكاوى فواتير الكهرباء

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء تمر بعدة مراح ، وفى حالة ورود شكوى من المستهلك بشأن التضرر من فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد يتم طلب بعض المستندات من الشركة لكى يتم المساعدة على حل الشكوى وهى:-
1. تقرير المعاينة على الطبيعة مدون به قراءة العداد.
2. . صفحة الكشف للاستهلاك لمدة عامين سابقين لتاريخ الواقعة والمدة التالية.
3. كما يتم طلب بعض المستندات من الشاكي وهي:
• صورة من فاتورة الاستهلاك محل الشكوى والفواتير السابقة والتالية لها.
• صورة فوتغرافية لقراءة العداد على الطبيعة.
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