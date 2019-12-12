تعرف على مراحل مراجعة شكاوى فواتير الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء تمر بعدة أكدمراح ، وفى حالة ورود شكوى من المستهلك بشأن التضرر من فاتورة الكهرباء أو قراءة العداد يتم طلب بعض المستندات من الشركة لكى يتم المساعدة على حل الشكوى وهى:-

1. تقرير المعاينة على الطبيعة مدون به قراءة العداد.

2. . صفحة الكشف للاستهلاك لمدة عامين سابقين لتاريخ الواقعة والمدة التالية.

3. كما يتم طلب بعض المستندات من الشاكي وهي:

• صورة من فاتورة الاستهلاك محل الشكوى والفواتير السابقة والتالية لها.

• صورة فوتغرافية لقراءة العداد على الطبيعة.