تعرف على كيفية التخلص من علامات الجلد

كتبت فاطمة ياسر

مع تقدمك في السن، قد يبدأ ظهور القليل من علامات الجلد على جسمك، وهذه العلامات تكون دليل على إصابتك بالأرق، ووفقًا للخبراء في كليفلاند كلينك، تقول جينيفر جوردون، دكتوراه في الطب، وأخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة، واصفة علامات الجلد، إنها عبارة عن حقيبة صغيرة من الجلد، وهي محاطه بخلايا الجلد ، وعن أسباب الاصابة وطرق التخلص منها سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وفقا لموقع " thehealthy".

لماذا تحصل على علامات الجلد؟..يقول الدكتور جوردون إن علامات الجلد يمكن أن يكون لها مصدر وراثي، لكنها يمكن أن تظهر أيضًا على أي شخص، وأيضا الاحتكاك كيفما يحدث في الإبط أو الفخذ، ويمكن أن يسبب النمو مع مرور الوقت، ومن الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسبب علامات الجلد هي زيادة الوزن والحمل ومرض السكري.

وعن كيفية التخلص من علامات الجلد، يجب الذهاب لطبيب جلدية للتخلص من هذا الأمر بشكل سريع، ويتم ذلك عن طريق استخدام الطبيب أدوات معقمة وتخدير موضعي وإزالة هذه العلامات بشكل سريع وصحي.