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تعرف على عقوبة سيدة وخطيبها استوليا على 900 ألف جنيه من حساب بنكى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:00 ص
تعرف على عقوبة سيدة وخطيبها استوليا على 900 ألف جنيه من حساب بنكى محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة وخطيبها، لقيامهما بالاستيلاء على أرصدة مواطنة من أحد البنوك، بلغت 935 ألف جنيه، لوجود تشابه بين المتهمة والمجنى عليها مع عثور الأولى على بطاقة الثانية.

وكشفت التحريات أن المتهمة استغلت عثورها على بطاقة الرقم القومى الخاصة بعميلة البنك "المجنى عليها"، وقامت باستخدامها فى الحصول على القرضين، واكتشفت أثناء تواجدها بالبنك وجود رصيد ضخم بحساب العميلة بالبنك، فقامت باستهداف ذلك الحساب باستخدام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها واستغلال التشابه الموجود بينهما، وعمل وديعة ادخارية بمبلغ "350 ألف جنيه" والحصول على قرض بضمان تلك الوديعة قدره "320 ألف جنيه"، وإجراء عدة عمليات سحب من فرع البنك واستخراج بطاقة ائتمانية على ذلك الحساب، وقيامها بتحويل مبلغ "400 ألف جنيه" لشريكها بحسابه ببنك آخر وقدرت قيمة تلك المبالغ "تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه"، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

يواجه المتهمون فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

ونص قانون العقوبات أن عقوبة النصب والاحتيال تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، كما أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.

 

 

 

 

 

 


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