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تعرف على الحالة المرروية بكورنيش النيل من روض الفرج حتى التحرير.. فيديو

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:01 م
تعرف على الحالة المرروية بكورنيش النيل من روض الفرج حتى التحرير.. فيديو كورنيش النيل - أرشيفية
كتب سليم على

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شهد طريق كورنيش النيل، سيولة مرورية للقادم من روض الفرج وحتى كوبرى قصر النيل فى الاتجاهين، وسط تواجد مكثف لرجال المرور لرفع أى كثافات بالطريق.

 

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما شهد كورنيش النيل فى اتجاه المعادى سيولة فى حركة السير.

وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

 

 

 

 


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حالة المرور

الادارة العامة للمرور

شبرا

روض الفرج

طريق الكورنيش

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