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تعرض طفلة للتعذيب على يد زوجة جدها بكفر الشيخ

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:09 ص
تعرض طفلة للتعذيب على يد زوجة جدها بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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استقبل مستشفى الرياض المركزى، بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، طفلة تعانى من كسر بالقدم اليسرى، وكدمات وسحجات بالجسم وحروق متفرقة بالجسم، ونظرا لخطورة الحالة تم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرياض يفيد بوصول طفلة تدعي شروق السيد خضر، 4 سنوات تعانى من كسر بالقدم اليسرى، وكدمات وسحجات بالجسم وحروق متفرقة بالجسم ويشتبه فى تعذيبها.

على الفور انتقل الرائد جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، وتبين أن الطفلة تعرضت للتعذيب من قبل زوجة جدها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما يقوم رجال المباحث ببحث أسباب وملابسات الواقعة


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