تطير لمدة 15 دقيقة.. تفاصيل الرحلة الأولى لأول طائرة تجارية كهربائية

كتب آسر أحمد

كشفت صحيفة "الجارديان"، عن تفاصيل الرحلة الاولى لأول طائرة تجارية تعمل بالطاقة الكهربائية، والتي انطلقت من مدينة فانكوفر الكندية وتحمل أسم "العالم".

وفي تصريحات لـ "روي جانزارسكي" للرئيس التنفيذي لشركة "ماجناكس" الهندسية الاسترالية لصحيفة الجارديان قال "هذا يثبت ان الطيران التجاري بكافة أشكاله يمكن أن ينجح مع الطائرات التى تعمل بالطاقة الكهربائية"، مضيفاً "صممت الشركة محرك الطائرة وعملت بالشراكة مع شركة "هاربور أير" التي تنقل نصف مليون مسافر سنويا على خطوطها".

وتابع جانزارسكي في تصريحاته، أن التكنولوجيا المعاصرة ستوفر الكثير من التكاليف لشركات الطيران، وستفتح عصر جديد للطيران الكهربائي، وستعمل الطاقة الكهربائية الجديدة على المحركات بشكل أسرع من الطيران المدنى".

وشرح جريج مكدوجال الطيار المسئول عن قيادة أول رحلة بالطائرة الكهربائية، مواصفات الطائرة التي اعيد اضافة امكانيات الطاقة اليها، هي طائرة من طراز DHC-2 تبلغ من العمر 62 عاماً، وأعيد استخدامها بمحرك كهربائي بقوة 750 حصاناً".

وخاض مكدوجال مغامرة الطائرة في رحلة قصيرة على طول نهر فريزر بالقرب من مطار فانكوفر الدولي أمام حوالي 100 متفرج بعد وقت قصير من شروق الشمس، واستغرقت الرحلة أقل من 15 دقيقة.



