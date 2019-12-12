تشغيل خط كهرباء بلاط شرق العوينات بطول 400 كيلو متر بـ1.5 مليار جنيه

الوادى الجديد - فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد كامل، مدير عام محطات محولات الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن بدء التشغيل التجريبي لخط كهرباء شرق العوينات - مركز بلاط البديل لخط نجع حمادي الذي يغدي المحافظة بالكهرباء بجهد 220 كيلو فولت، والذي تجاوزت تكلفة إنشاءه 1.5 مليار جنيه.

وأوضح كامل أن هذا الخط يتيح توفير احتياجات المحافظة من الكهرباء وتوفير مصدر بديل في حالة عطل أو صيانة الخط الرئيسي وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة هذه الأعطال.

وتفقد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، المهندس سيد العربي، اليوم الخميس، يرافقه وفد من قطاع الكهرباء بالمحافظة، لمتابعة تشغيل الخط، والذي يساهم فى توفير مصدر إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة حيث تتغذى منطقة شرق العوينات بكهرباء الشبكة الموحدة من أسوان، بينما تتغذى بقية مراكز المحافظة من كهرباء الشبكة الموحدة المحولة من نجع حمادي.

وذكرت مصادر رسمية بقطاع الكهرباء بالوادي الجديد، أن حال حدوث أعطال بمحطة نجع حمادى يجري الاستعانة بكهرباء الشبكة الموحدة الواردة من أسوان لشرق العوينات، من خلال أبراج المحولات الجديدة التى تشمل 1200 برج كهرباء لتحويل 220 كيلو فولت، على مسافة 400 كيلو متر ما بين بلاط وشرق العوينات.

وأكدت المصادر، أن الخط البديل المقرر يدعم خطط التنمية والاستثمار بالواحات من خلال ربط الوادى الجديد بخط كهرباء شرق العوينات الذى جري إنشاءه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتكلفة نحو 2 مليار جنيه لتوفير خدمات الكهرباء وقتها إلى كافة الشركات والمشروعات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات.

وتأتى هذه الخطوات فى إطار سعى وزارة الكهرباء لتدعيم وتوسعة الشبكات الكهربائية حتى تكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة لها.