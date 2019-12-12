سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شمال غربى الصين

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:03 م
تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شمال غربى الصين أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصين تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية فى مقاطعة شنشي شمال غربى البلاد.

وذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية -فى بيان اليوم الخميس، أن التحاليل أثبتت إصابة 3 خنازير بالفيروس القاتل بين 9 نفقوا فى مزرعة بمحافظة "فوبينج" بمدينة "هانتشونج" بمقاطعة "شنشي"، فيما أطلقت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطواريء، وذلك بعلاج الخنازير المصابة وحماية الخنازير المنزلية من التعرض للبرية، وتعقيم مزارع الخنازير المحلية.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أى إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينج" شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.


حمى الخنازير الافريقيه

حمى الخنازير

الاصابه بالحمى

الصين

مرض الحمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة