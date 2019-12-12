تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية شمال غربى الصين

أ.ش.أ

أعلنت الصين تسجيل حالة إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية فى مقاطعة شنشي شمال غربى البلاد.

وذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية -فى بيان اليوم الخميس، أن التحاليل أثبتت إصابة 3 خنازير بالفيروس القاتل بين 9 نفقوا فى مزرعة بمحافظة "فوبينج" بمدينة "هانتشونج" بمقاطعة "شنشي"، فيما أطلقت السلطات المحلية الاستجابة لحالات الطواريء، وذلك بعلاج الخنازير المصابة وحماية الخنازير المنزلية من التعرض للبرية، وتعقيم مزارع الخنازير المحلية.

يشار إلى أن حمى الخنازير الأفريقية لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تسجل أى إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 في مقاطعة "لياونينج" شمال شرقي البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.