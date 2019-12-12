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تركيا تنتهك القانون الدولى وترسل اتفاق أردوغان والسراج للأمم المتحدة لإقراره

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:02 م
تركيا تنتهك القانون الدولى وترسل اتفاق أردوغان والسراج للأمم المتحدة لإقراره أردوغان والسراج
رويترز

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فى محاولة للالتفاف على القوانين والمواثيق الدولية وشرعنة الاتفاق الذى قام به الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج قال مصدر دبلوماسى تركى إن بلاده أرسلت اليوم الخميس اتفاقها مع ليبيا على الحدود البحرية للأمم المتحدة لإقراره رغم اعتراضات اليونان التى تعتبره انتهاكا للقانون الدولي.

 

وقبل أسبوعين، وقعت الحكومة الليبية وتركيا اتفاقا للحدود البحرية فى خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة فى شرق البحر المتوسط.

 

وتقول تركيا إن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها ويتفق مع القانون الدولي. وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بإجراء عمليات تنقيب مشتركة فى المنطقة.

 

واتهمت اليونان حكومة ليبيا بالخداع وطردت السفير الليبى لدى أثينا وقالت اليونان كذلك إنها أحالت اعتراضاتها للأمم المتحدة دافعة بأن الاتفاق ينتهك القانون الدولي.

 

وأعد الاتحاد الأوروبى عقوبات لفرضها على تركيا ردا على عملياتها حول قبرص التى قُسمت أثناء غزو تركى عام 1974 فى أعقاب انقلاب بإيعاز من اليونان.

 


السراج

تركيا

أردوغان

ليبيا

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