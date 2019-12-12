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تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:19 م
تراجع معدلات استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3 ملايين و950 ألف طن في سبتمبر الماضي غاز طبيعي
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات رسمية، تواصل تراجع معدلات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت نحو 3 ملايين و950 ألف طن، مقارنة بـ4 ملايين و159 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 209 ألف طن.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تراجع الاستهلاك من الغاز الطبيعي صاحبه أيضا تراجع في الاستهلاك للمنتجات البترولية الأخرى، وسجلت في شهر سبتمبر الماضي نحو مليوني و368 ألف طن، مقابل مليوني و585 ألف طن في الشهر المماثل من العام السابق، بفارق نحو 217 ألف طن.

بترول وغاز
بترول وغاز

ورصد جهاز الاحصاء، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي أيضا بشكل طفيف ليصل إلى 3 ملايين و898 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 4 ملايين و155 ألف طن في الشهر المناظر من العام السابق، بفارق نحو 257 ألف طن، صاحبه تراجع مماثل في إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز، وبلغ إجمالي الإنتاج في سبتمبر الماضي نحو مليوني و600 ألف طن، مقابل مليوني و753 ألف طن، في الشهر المماثل من العام الماضي، بفارق نحو 153 ألف طن.

وعلى الرغم من تراجع معدل الاستهلاك للبوتاجاز إلى 279 ألف طن في سبتمبر الماضي، ارتفع حجم الاستيراد من البوتاجاز خلال نفس الشهر ولكن بنسبة بسيطة، ليصل إلى 140 ألف طن مرتفعا من 113 ألف طن بفارق 27 ألف طن فقط.


جهاز الاحصاء

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استهلاك الغاز

الغاز الطبيعى

اخبار الاقتصاد

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