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تحويل مسار المعدة علاج لمرضى السكر.. الدكتور كريم صبرى يوضح

الخميس، 12 ديسمبر 2019 01:00 م
تحويل مسار المعدة علاج لمرضى السكر.. الدكتور كريم صبرى يوضح الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والمناظير
تقرير خاص

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تعتبر عملية تحويل مسار المعدة من أقوى جراحات السمنة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، نظراً لقدرتها على التصدي لمرض السكر.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي اهمية عملية تحويل مسار المعدة في القضاء على مرض السكر.

 

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن تحويل المسار كعلاج لمرضى السكر هي عملية فعالة ومفيدة جدا وخصوصا للمصاب بمرض سكر من النوع الثاني فهو علاج جذري له، لافتاً إن هذه العملية تخفض الوزن مما يقلل مناعة الانسولين وبالتالي الجلوكوز يدخل الخلايا، والانسولين يعمل على تلك الخلايا بكفاءة كبيرة، كما ان استبعاد جزء من المعدة والاثنى عشر يقلل من امتصاص 70 % من السكريات والدهون.

اسباب تجعل تحويل مسار المعدة الحل الجذري لمرض السكر1
اسباب تجعل تحويل مسار المعدة الحل الجذري لمرض السكر

وأشار إلي إن الدورة الهرمونية تكون سريعة وهرمون ال GLB1 ينشط مما يزيد من عمل البنكرياس مرة اخرى، ويبدأ البنكرياس في فرز الانسولين بنسب كبيرة، وبالتالي تحويل مسار المعدة يقوم بعمل جميع ما يفعله طبيب الباطنة حتى يتم ضبط السكر في الجسم.

وأكد أنه ليس بالضرورة ان يصل وزنك الي 120 كيلو حتى تقرر اجراء عملية تحويل المسار ولكن من الممكن ان تجري عملية تحويل مسار المعدة بهدف القضاء على مرض السكر فقط دون اصابتك بالسمنة المفرطة.

اما بالنسبة لميعاد ايقاف دواء السكر فأعلن الدكتور كريم صبري أنه بعد اجراء العملية يمكن إيقاف تناول دواء السكر حسب حالة كل مريض فمن يأخذ للسكر علاج دوائي دون حقن الانسولين فيمكنه وقتها ان يوقف الدواء في اليوم الثاني مباشرة لاجراء العملية، اما من يأخذ انسولين فيقلل الجرعات الي النصف حتى يتم ايقاف الدواء بشكل تدريجي.

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في الاسكندرية، حيث يتم تقديم العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

 عبر "فيس بوك":

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الموقع الالكتروني:

http://drkarimsabry.com

اليوتيوب:

https://www.youtube.com/c/DrKarimSabryCenter

التويتر:

https://twitter.com/DrKarimCenter

انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

للتواصل-طارق-صبري1 (1)
للتواصل-طارق-صبري
 
الفريق-الطبي (1)
الفريق-الطبي 

 


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