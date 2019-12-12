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تحرير 1295 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:59 م
تحرير 1295 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدرى

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط اليوم الخميس، من ضبط وتحرير 1295محضرا متنوعا بـ 13 مركزا وحيا خلال حملات تموينية مكبرة ضمن حملات اليوم الواحد التى تشنها المحافظة بالتنسيق مع كافة القطاعات والأجهزة الرقابية لمحاربة الغش التجارى وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين.

 

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم شن حملات تموينية بمشاركة كافة الجهات المعنية (الصحة والتموين والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين) بكافة مراكز وقرى المحافظة وذلك بقيادة المهندس نبيل الطيبى سكرتير مساعد المحافظة والمشرف على تلك الحملات ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين أسفرت عن ضبط وتحرير 1295محضرا تموينيا متنوعا واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة موضحاً إنه تم تحرير 637محضر تموينى و165محضر صحة، و84محضر بيئة، و273 محضر اشغالات، و105 محاضر نظافة فضلاً عن تحرير 31 محاضر أخرى مؤكداً استمرار هذه الحملات المفاجئة وشنها بشكل دورى بقرى ونجوع المحافظة.


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