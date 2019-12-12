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تجديد حبس 17 متهما 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:45 م
تجديد حبس 17 متهما 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت النيابة العامة، حبس 17 متهمًا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بـ

الانضمام إلى جماعة

 أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
 
المتهمون المحبوسون كلا من: "محمود فهمى، وأحمد عادل، وعرفه يوسف،  ويوسف رضا، ومحي الدين شعبان، وسعد عمران، ومحمود الهادي، ومحمد الهادي، ومحمود سعد، وإبراهيم عبد الستار، والشرقاوى أحمد، ومحمد خالد، والسيد فرغلى، وناصر محمد، وجمال البدرى، ومحمد مصطفى".
 
وجهت النيابة إلى المتهمين بالقضية،  اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
 
 
 
 

تجديد حبس متهمين

الانضمام لجماعة

نشر أخبار كاذبة

امن الدولة

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