تجديد حبس متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بكارت الصراف الآلى

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة ، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق، تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، من خلال تجميع كروت الصراف الآلى الخاصة برعايا إحدى الدول العربية خاصة بالبنوك العاملة ببلادهم وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلي واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بدولتهم، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهم، مبالغ مالية محلية وأجنبية، و 11 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين، وجواز سفر خاص بالمتهم.