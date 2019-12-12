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تجديد حبس متهم بالتحريض على مؤسسات الدولة 15 يومًا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:34 م
تجديد حبس متهم بالتحريض على مؤسسات الدولة 15 يومًا حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس حامد.ص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 11 ديسمبر المقبل لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية 

 كما أسندت النيابة إليه عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 

 


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انضمام لجماعة إرهابية

حبس متهم جديد

نشر أخبار كاذبة

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