تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى المرج 15 يوما بعد ضبطها مع عشيقها

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى منطقة المرج، بعد ضبطها برفقة عشيقها، 15 يوما.

كان المتهم بقتل عشيقته أدلى باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول للنيابات، حيث أكد أن زوجته تخلت عن الحياء ولم تعمل له حساب وتمادت فى سلوكها السيئ إلى أن طاوعت شيطانها وأتت بعشيقها تمارس معه الرذيلة داخل بيت الزوجية.

وأضاف المتهم أن زوجته استغلت استغراقه فى النوم، ثم أغلقت عليه باب الغرفة وأحكمت غلقه واتصلت هاتفيا بعشيقها وطلبت منه الحضور إلى شقة الزوجية لممارسة الرذيلة، وأشار إلى أنه استيقظ على أصوات غريبة تخرج من الصالة وأثناء فتحه الباب وجده مغلقا فخرج من نافذة قريبة من الصالة وما إن دخل حتى رأى زوجته بين أحضان عشيقها، فانهال عليهما بالضرب إلا أن العشيق نجح فى القفز من النافذة وهرب، مؤكدا أنه لم يتحمل ما رآه، فاستل سكينا ثم سدده لزوجته عدة طعنات فأسقطها قتيلة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفاده تلقى بلاغا من مقاول، باكتشافه مقتل زوجته -34 عامًا- بالعقار محل إقامتهما بالمنطقة، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعنى بالرقبة من الناحية اليمنى.

وأكد المُبلغ أمام رجال الأمن، بخروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار، مؤكدة تعدى سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.

وقال المبلغ إنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج فى أقواله أنه يعمل فى مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير لمواد بناء "أسمنت" له.

توصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجواب الزوج، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسة" إلا أنه تمكن من الهرب. وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وزوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.