سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى المرج 15 يوما بعد ضبطها مع عشيقها

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:16 م
تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى المرج 15 يوما بعد ضبطها مع عشيقها صورة ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى منطقة المرج، بعد ضبطها برفقة عشيقها، 15 يوما.
 
كان المتهم بقتل عشيقته أدلى باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول للنيابات، حيث أكد أن زوجته تخلت عن الحياء ولم تعمل له حساب وتمادت فى سلوكها السيئ إلى أن طاوعت شيطانها وأتت بعشيقها تمارس معه الرذيلة داخل بيت الزوجية.
 
وأضاف المتهم أن زوجته استغلت استغراقه فى النوم، ثم أغلقت عليه باب الغرفة وأحكمت غلقه واتصلت هاتفيا بعشيقها وطلبت منه الحضور إلى شقة الزوجية لممارسة الرذيلة، وأشار إلى أنه استيقظ على أصوات غريبة تخرج من الصالة وأثناء فتحه الباب وجده مغلقا فخرج من نافذة قريبة من الصالة وما إن دخل حتى رأى زوجته بين أحضان عشيقها، فانهال عليهما بالضرب إلا أن العشيق نجح فى القفز من النافذة وهرب، مؤكدا أنه لم يتحمل ما رآه، فاستل سكينا ثم سدده لزوجته عدة طعنات فأسقطها قتيلة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفاده تلقى بلاغا من مقاول، باكتشافه مقتل زوجته -34 عامًا- بالعقار محل إقامتهما بالمنطقة، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعنى بالرقبة من الناحية اليمنى.  
 
وأكد المُبلغ أمام رجال الأمن، بخروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار، مؤكدة تعدى سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.  
 
وقال المبلغ إنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج فى أقواله أنه يعمل فى مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير لمواد بناء "أسمنت" له.  
 
توصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجواب الزوج، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسة" إلا أنه تمكن من الهرب. وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وزوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

تجديد حبس

ضبط زوج

قاتل زوجته

علاقة اثمة

غير شرعية

قسم المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة