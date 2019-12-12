تجديد حبس المتهمين بقتل "دجال ترعة المريوطية" 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل وخطيب شقيقتها 15 يوم على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة لاتهامهما بقتل دجال فى منطقة الطالبية، بعدما هدد المتهمة الأولى بفضح علاقته غير الشرعية بها.

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة ضبط ربة منزل وعامل أثناء محاولتهما التخلص من جثة بترعة المريوطية، أن المجنى عليه كان يرتبط بعلاقة بالمتهمة، بعد أن ادعى قدرته على علاج ابنها العاجز عن الكلام، واستمرت فى التردد عليه حتى نشأت علاقة بينهما.

وأشارت التحريات أنه عندما حاولت المتهمة إنهاء العلاقة بينهما رفض المتهم وهددها بفضح أمرها، مما دفع المتهمة لاتخاذ قرار بقتله، فاستعانت بخطيب شقيقتها واستدرجا المجنى عليه، ثم سددا له عدة طعنات، وحاولا التخلص من جثته بترعة المريوطية إلا أن عددا من الأشخاص شاهدوهما وتمكنوا من القبض عليهما.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا يفيد ضبط ربة منزل وعامل أثناء التخلص من جثة بترعة المريوطية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.