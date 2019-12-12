سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بهتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق لـ 15 يناير

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:26 م
تأجيل محاكمة متهمين بهتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق لـ 15 يناير صورة ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهمين بـ هتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق، لجلسة 15 يناير المقبل للمرافعة. 
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى و حسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدى شكرى.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين " على. س"، عامل محارة، و "م. ع"، عامل محارة، وأخرين مجهولين، تهمة هتك عرض المجنى عليها "أ.م"، بالقوة بأن اعترضوا سيرها بالطريق العام، معتدين عليها عنوة، بأن لامست أيديهم مواطن عفتها كما وارد بالتحقيقات.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة، والمملوكة للمجنى عليها المذكورة، بأن استغلوا كثرتهم، وفور ارتكابهم للجريمة الأولى، بثوا الرعب فى نفس المجنى عليها، وشلوا مقاومتها فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على حقيبتها وفروا هاربين.
 
 
 

هتك عرض

سرقة

سرقة بالاكراه

السجن المشدد

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة