تأجيل محاكمة متهمين بهتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق لـ 15 يناير

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهمين بـ هتك عرض فتاة وسرقتها بالشروق، لجلسة 15 يناير المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى و حسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدى شكرى.

وأسندت النيابة للمتهمين " على. س"، عامل محارة، و "م. ع"، عامل محارة، وأخرين مجهولين، تهمة هتك عرض المجنى عليها "أ.م"، بالقوة بأن اعترضوا سيرها بالطريق العام، معتدين عليها عنوة، بأن لامست أيديهم مواطن عفتها كما وارد بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة، والمملوكة للمجنى عليها المذكورة، بأن استغلوا كثرتهم، وفور ارتكابهم للجريمة الأولى، بثوا الرعب فى نفس المجنى عليها، وشلوا مقاومتها فتمكنوا بتلك الطريقة من الاستيلاء على حقيبتها وفروا هاربين.