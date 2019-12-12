بيونج يانج: واشنطن ليس لديها ما تقدمه فى أى اتفاق نووى

بيونج يانج /أ ش أ/

قالت كوريا الشمالية ، اليوم الخميس ، إن الولايات المتحدة ليس لديها ما تقدمه لها ، إذا ما استؤنفت المحادثات التى تهدف إلى دفع بيونج يانج للتخلى عن برامجها النووية والصاروخية ، وذلك بعد أن صرحت واشنطن إنها مستعدة لاتخاذ "خطوات ملموسة" نحو التوصل لاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية ، فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز عربية ، " إن الولايات المتحدة تتحدث دائما عن الحوار، لكن كالعادة ليس لديها ما تعرضه علينا رغم أن الحوار قد يُفتح".

وأضاف "الولايات المتحدة تحدثت عن خطوات متبادلة فى الاجتماع، لكن كما أعلنا بالفعل لم يعد لدينا ما نخسره، ونحن مستعدون لاتخاذ إجراء مضاد ردا على أى شيء تختاره الولايات المتحدة".

واجتمع مجلس الأمن الدولى ، الذى يضم 15 دولة، وسط تنامى المخاوف ، على مستوى العالم ، من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية أو اختبارات الصواريخ طويلة المدى ، التى أوقفتها منذ عام 2017 ، بسبب تعثر محادثات نزع السلاح النووى بين بيونج يانج وواشنطن.

وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ، كيلى كرافت ، "إن واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات ملموسة متبادلة تجاه التوصل لاتفاق بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية ، لكن مجلس الأمن يجب أن يكون مستعدا للرد على أى استفزازات".