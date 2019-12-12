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بلجيكا: تكثيف الإجراءات الأمنية استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد

الخميس، 12 ديسمبر 2019 10:33 م
بلجيكا: تكثيف الإجراءات الأمنية استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد عناصر من الشرطه البلجيكيه
بروكسل /أ ش أ/

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كثفت السلطات البلجيكية من إجراءاتها الأمنية لتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد، مؤكدة أنها اتخذت هذه الخطوات فى إطار التقييم المستمر للحالة الأمنية خلال تنظيم أى أنشطة مهمة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة بروكسل ايليس فان ديكير - فى تصريحات لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - "قررنا هذا العام زيادة الإجراءات الأمنية وتزامن ذلك مع توسيع رقعة أسواق أعياد الميلاد"، مضيفة "لا أعتقد أن هذا مرتبط بحادث الطعن فى هولندا".

وتابعت: "نراقب الأمور باستمرار ونتعامل مع الحقائق ونجرى عملية تقييم مستمرة فى ظل بقاء حالة الاستنفار عند الدرجة الثانية".

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت - فى 29 نوفمبر الماضى - إصابة ثلاثة أشخاص فى عملية طعن نفذت فى شارع تجارى بمدينة لاهاي، قبل أن تلقى القبض على الجانى فى اليوم التالي.

 


بلجيكا

أخبار بلجيكا

الإجراءات الأمنية

احتفالات أعياد الميلاد

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