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بعد فوز الناشطة السويدية بشخصية العام.. اعرف الشخصيات الأكثر تأثيرا بمجلة التايم

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:47 ص
بعد فوز الناشطة السويدية بشخصية العام.. اعرف الشخصيات الأكثر تأثيرا بمجلة التايم بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزنى
كتب هيثم سلامة

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اختارت مجلة التايم الأمريكية، الشخصيات الأكثر ظهورًا وقوة ونجاحًا فى المجالات مختلفة، والتى ألهمت الكثيرون حول العالم بقصصهم، وكان لهم تأثيرا كبيرا. 
 
وذكرت مجلة التايم الأمريكية، أنها بصدد توسيع شخصية العام لتعكس المجموعة الكاملة من الموضوعات التي تغطيها مجلة التايم لأول مرة، حيث سيتم الاختيار الشخصيات الأكثر نفوذاً وقوة ونجاحاً فى مجموعة من المجالات.
 
واختارت التايم، بوب إيجر، الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى، رجل أعمال العام، كما اختارت أيضا فريق كرة القدم للسيدات فى الولايات المتحدة، وأشارت أنه ألهم الملايين من خلال الإصرارعلى الفوز كأفضل فريق رياضى لعام 2019. 
 
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وفازت "لايزو" كفنانة العام، وقالت التايم أن سبب اختيارها يرجع إلى أنها الأكثر ترشيحا لجوائز Grammy للعام المقبل 2020، حيث حصلت على ثمانية ترشيحات كأفضل فنانة وأغنية وألبوم. 
 
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وكانت قد حصلت الناشطة السويدية الشابة جريتا ثونبرج على لقب شخص العام لعام 2019، من مجلة "تايم" لتعتبر أصغر من تلقى هذا اللقب، حيث ألهمت الناشطة البالغة من العمر 16 عامًا الإضرابات المدرسية لحركة المناخ بعد ذهابها وحدها إلى البرلمان السويدى فى أيام الجمعة، وكانت تحمل لافتة مكتوب عليها "الإضراب المدرسى للمناخ" عندما كان عمرها 15 عاما. 
 

التايم

مجلة التايم

اخبار

والت ديزنى

بوب إيجر

شخصية العام

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