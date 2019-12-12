بعد فوز الناشطة السويدية بشخصية العام.. اعرف الشخصيات الأكثر تأثيرا بمجلة التايم

كتب هيثم سلامة

اختارت مجلة التايم الأمريكية، الشخصيات الأكثر ظهورًا وقوة ونجاحًا فى المجالات مختلفة، والتى ألهمت الكثيرون حول العالم بقصصهم، وكان لهم تأثيرا كبيرا.

وذكرت مجلة التايم الأمريكية، أنها بصدد توسيع شخصية العام لتعكس المجموعة الكاملة من الموضوعات التي تغطيها مجلة التايم لأول مرة، حيث سيتم الاختيار الشخصيات الأكثر نفوذاً وقوة ونجاحاً فى مجموعة من المجالات.

واختارت التايم، بوب إيجر، الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى، رجل أعمال العام، كما اختارت أيضا فريق كرة القدم للسيدات فى الولايات المتحدة، وأشارت أنه ألهم الملايين من خلال الإصرارعلى الفوز كأفضل فريق رياضى لعام 2019.





وفازت "لايزو" كفنانة العام، وقالت التايم أن سبب اختيارها يرجع إلى أنها الأكثر ترشيحا لجوائز Grammy للعام المقبل 2020، حيث حصلت على ثمانية ترشيحات كأفضل فنانة وأغنية وألبوم.