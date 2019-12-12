انهيار عقار قديم فى بولاق أبو العلا وانتشال خمسة مصابين ولا وفيات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغاَ بإنهيار العقار رقم 12 شارع النقلى متفرع من شارع بولاق الجديد بحى بولاق ، والعقار مكون من طابقين ودور ارضى ، وأسفر الحادث عن 5 مصابين تم نقلهم الى اقرب مستشفى لاجراء الفحوصات والاسعافات اللازمة .

انتقل اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة لموقع الحادث ووجه تعليماته لرئيس الحى بسرعة اتخاذ الاجراءات المتبعة للسيطرة على الموقف ، وإبلاغ كافة الاجهزة المعنية لسرعة اتخاذ اللازم ، وكلف المحافظ لجنة فنية هندسية من الحى لمعاينة العقارات المجاورة ومدى تأثرها من الانهيار من اجل سلامة سكانها وحفاظا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين وإخلائها فورا بناء على تقارير اللجنة فى حالة تضرر الأساسات ، كما طالب مقاول الحى بسرعة تأمين وإزالة بعض حوائط اجزاء العقار المتبقية اثر الانهيار واستكمال ازالتها ورفعها بعد عمل الصلبات اللازمة حتى لا تسبب خطورة على المارة .

ووجه المحافظ ، بسرعة إجراء حصر لسكان العقار المنهار وتدبير مقر استضافة للسكان المتضررين وصرف إعانة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم اليومية كما وجه رئيس هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات .



IMG_0103



IMG_0107