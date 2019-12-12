سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انهيار عقار قديم فى بولاق أبو العلا وانتشال خمسة مصابين ولا وفيات.. صور

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:05 م
انهيار عقار قديم فى بولاق أبو العلا وانتشال خمسة مصابين ولا وفيات.. صور انهيار عقار
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ، بلاغاَ بإنهيار العقار رقم 12 شارع النقلى متفرع من شارع بولاق الجديد بحى بولاق ، والعقار مكون من طابقين ودور ارضى ، وأسفر الحادث عن 5 مصابين تم نقلهم الى اقرب مستشفى لاجراء الفحوصات والاسعافات اللازمة .

انتقل اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة  لموقع الحادث ووجه تعليماته لرئيس الحى بسرعة اتخاذ الاجراءات المتبعة للسيطرة على الموقف ، وإبلاغ كافة الاجهزة المعنية لسرعة اتخاذ اللازم ، وكلف المحافظ لجنة فنية هندسية من الحى  لمعاينة العقارات المجاورة ومدى تأثرها من الانهيار من اجل سلامة سكانها وحفاظا على أرواح شاغليها والمارة من المواطنين وإخلائها فورا بناء على تقارير اللجنة فى حالة تضرر الأساسات ، كما طالب مقاول الحى بسرعة تأمين وإزالة بعض حوائط اجزاء العقار المتبقية اثر الانهيار واستكمال ازالتها ورفعها بعد عمل الصلبات اللازمة حتى لا تسبب خطورة على المارة .

ووجه المحافظ ، بسرعة إجراء حصر لسكان العقار المنهار وتدبير مقر استضافة للسكان المتضررين وصرف إعانة مالية عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم اليومية كما وجه رئيس هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات .

IMG_0103
IMG_0103

 

IMG_0107
IMG_0107

 

IMG_0110
IMG_0110

 


انهيار عقار

بولاق ابو العلا

القاهرة

انهيار منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة