انقطاع المياه غدا عن مناطق غرب الإسكندرية بسبب كسر فى خط رئيسى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه غدا الجمعة عن غرب الإسكندرية ، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط ناقل قطر 1000 بالطريق الزراعى أمام نادى الصيد.

" وأشارت الشركة فى بيان صادر اليوم، إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية و هى " نادى الصيد ، القبارى ، الورديان ، الدخيلة ، بعض مناطق العجمى " وذلك فجر غدا الجمعة فى الخامسة صباحا و حتى إنتهاء أعمال الإصلاح ، وإعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح ، كما أعلنت شركة مياه الإسكندرية أنه سيتم غلق الطريق لتتمكن عمال الشركة من الإصلاح و ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور و ناشدت المواطنين فى حالة طلب سيارة للمياه" يجب الإتصال علي الخط الساخن 125.