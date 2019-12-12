سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 11:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه غدا عن مناطق غرب الإسكندرية بسبب كسر فى خط رئيسى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 05:41 م
انقطاع المياه غدا عن مناطق غرب الإسكندرية بسبب كسر فى خط رئيسى إنقطاع المياه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه غدا الجمعة عن غرب الإسكندرية ، وذلك  نظرا لحدوث كسر مفاجئ  بخط ناقل قطر 1000 بالطريق الزراعى أمام نادى الصيد.

" وأشارت الشركة فى بيان صادر اليوم، إلى أنه سيتم  انقطاع المياه عن بعض مناطق غرب الإسكندرية و هى " نادى الصيد ، القبارى ، الورديان ، الدخيلة ، بعض مناطق العجمى " وذلك فجر غدا الجمعة فى الخامسة صباحا و حتى إنتهاء أعمال الإصلاح ، وإعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح ، كما أعلنت شركة مياه الإسكندرية أنه سيتم غلق الطريق لتتمكن عمال الشركة من الإصلاح و ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور و ناشدت المواطنين فى حالة طلب سيارة للمياه" يجب الإتصال علي الخط الساخن 125.

 

 

 


الاسكندرية

مياه الاسكندرية

مياه الشرب

انقطاع المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

قمع أردوغان يتفاقم.. اعتقال رئيسة بلدية ونائبتها بتهمة الإرهاب

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

فيديو ..مصطفى محمد لمنتقديه : "إنتو مش فى دماغي"

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

صور.. الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

خليفة حفتر: الجيش الليبى منتصر لا محالة فى معركة طرابلس

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

الحلو حلو لو صاحى من النوم.. شاهد ملكات جمال فرنسا عقب الاستيقاظ

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

السيسى يعلن بختام منتدى أسوان انعقاد منتدى السلام والتنمية سنوياً.. ويؤكد: مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع دليل على شعور ممثلى قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى.. التوصيات تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

موجز الحوادث.. الإفراج عن 456 سجينا بعفو رئاسى وشَرطى

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات على أى جهة تقوض مسار السلام بجنوب السودان

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: منتدى أسوان تناول موضوعات منع الصراعات وحفظ السلام

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

السيسى: توصيات منتدى أسوان تمثل خطوات عملية لمعالجة جذور الأزمات بأفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة