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انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية المصرية السريلانكية

الخميس، 12 ديسمبر 2019 06:46 م
انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية المصرية السريلانكية جانب من الاجتماع
كتب: أحمد جمعة

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انعقدت الجولة الأولى للمشاورات السياسية المصرية السريلانكية بالقاهرة اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، حيث ترأس الجانب المصري السفير د. هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، في حين ترأس الجانب السريلانكي وكيل أول وزارة الشئون الخارجية Ravinatha Aryasinda.

 تناولت أعمال جولة المشاورات استعراض لكافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن بحث أفق وسبل التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة المقبلة، سعيًا لترفيع مستوى التعاون بين الجانبين بما يتلاءم مع العلاقات الثنائية السياسية والتاريخية الوثيقة، وخاصة في مجالات البحث العلمي والتجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والتعاون الثقافي.

 

 تطرقت المشاورات أيضاً لتبادل الرؤى بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وسبل التنسيق في المحافل الدولية والأممية.

 
 
 
 

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