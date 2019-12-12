انطلاق الفوج الثالث عشر من شباب جامعة دمنهور لزيارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة

كتب محمد صبحى

انطلق الفوج الثالث عشر من طلاب جامعة دمنهور؛ لزيارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، فى إطار مبادرة (كل يوم جديد) التى تنظمها الوزارة لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية هذه المبادرة، والتى تسعى الوزارة من خلالها بتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

من جانبه حرص اللواء الدكتور مجاهد عبد العزيز الفرماوى، على تقديم الدعم الكامل لهذه الزيارة، حيث تم استعراض المشروعات التنموية التى ينفذها المصنع، كما اصطحب الطلاب فى جولة للورش الإنتاجية ومعامل الشركة؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج.

من جانبه أكد أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال طلاب الجامعات المشاركين في الزيارات، مشيرًا إلى أن زيارة طلاب الجامعات المصرية للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع؛ لتعريف طلاب الجامعات المصرية بطبيعة تلك المشروعات، وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصرى، وكذلك إطلاعهم على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية فى كل المجالات.

وفى ختام الزيارة أشاد الطلاب بما يمتلكه المصنع من كوادر فنية، وخبرات متميزة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع، معربين عن تطلعهم إلى زيارته مرة أخرى.



الفوج الثالث عشر من شباب جامعة دمنهور لزيارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة (1)



الفوج الثالث عشر من شباب جامعة دمنهور لزيارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة (2)