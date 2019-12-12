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اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:00 م
اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منتدى أسوان للسلام والتنمية، وتأكيده على دور المرأة المصرية.


 

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