اليوم السابع.. السيسي: المرأة المصرية ساعدت الدولة فى تمرير أصعب إصلاح اقتصادى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منتدى أسوان للسلام والتنمية، وتأكيده على دور المرأة المصرية.





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