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الولايات المتحدة تطلق مبادرة النمو الموسع فى الأمريكيتين 17 ديسمبر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:00 ص
الولايات المتحدة تطلق مبادرة النمو الموسع فى الأمريكيتين 17 ديسمبر مورجان أورتاجوس
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تطلق حكومة الولايات المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر الجاري المبادرة الحكومية للنمو الموسع بالأمريكيتين في العاصمة الأمريكية واشنطن. 
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء إن هذه المبادرة من شأنها تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الخاص في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
 
وأضافت أن التعاون الثنائي الموسع بين الولايات المتحدة ودول المنطقة سيساعد في تقليل الحواجز التنظيمية والقانونية والسوقية أمام الاستثمار.
 
وأوضحت أن مبادرة النمو في الأمريكتين سوف تسهل - كذلك - استحداث فرص العمل وتسريع النمو الاقتصادي في الأمريكتين من خلال تشجيع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو لتطوير البنية التحتية الحيوية في جميع المجالات مثل الطاقة والمطارات والموانئ والطرق والاتصالات والشبكات الرقمية وغيرها.
 
ولفتت إلى أن كبار المسؤولين الحكوميين من الولايات المتحدة وكبار رجال الأعمال فضلاً عن مسؤولين رفيعي المستوى من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سيجتمعون في البيت الأبيض وغرفة التجارة الأمريكية في 17 ديسمبر لبحث كيفية عمل هذه المبادرة على تعزيز التنمية المستدامة وعالية الجودة مع تعزيز سيادة القانون وتحقيق الرخاء في الدول المشاركة في المبادرة.

مورجان أورتاجوس

واشنطن

الولايات المتحدة

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